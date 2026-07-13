«Такого рейса вообще не существует»
- 13.07.2026, 16:25
- 1,334
Белоруска дважды попала в странную ситуацию с билетами.
Сервис по продаже билетов Atlas объяснил ситуацию с пассажиркой из Вилейки, которая пожаловалась, что после покупки билетов не смогла воспользоваться двумя рейсами. В компании заявили, что причиной стала редкая ошибка, из-за которой в приложении появился несуществующий рейс, пишет «Зеркало».
Девушка рассказала в Threads, что за последние дни столкнулась сразу с двумя проблемами при покупке билетов через Atlas:
«3 июля на 15.10 забронировала поездку Вилейка-Сосенка, оплатила ее, сохранила скрин поездки, прихожу на вокзал, маршрутки нет. Звоню операторам — никто ничего не знает, поездки якобы нет. Как нет, если у меня она оплачена??? Как возвращать деньги, операторы тоже не в курсе».
Второй случай произошел с рейсом Вилейка — Минск. 9 июля девушка забронировала билет на 12 июля, но затем получила сообщение об отмене поездки:
«Сегодня мне приходит смс о том, что рейс отменен! Звоню операторам, мне говорят, что я собственноручно его и отменила. Сейчас захожу, такого рейса вообще не существует и билетов на другие маршрутки уже нет!»
В комментариях представители Atlas попросили пассажирку прислать номер билета, а позже объяснили, что произошло.
«К сожалению, очень редко, но случаются накладки, когда на сайте или в приложении может появиться рейс, которого в реальности на эту дату не существует. В случае обнаружения ошибки ее сразу же устраняют. Как было и в вашем случае», — написали в компании.
Позже в комментарии «Минской правде» в компании подчеркнули, что Atlas не является перевозчиком — «сервис занимается продажей билетов на рейсы разных компаний и не располагает собственным транспортом».
Там также отметили, что ежедневно в системе доступны тысячи рейсов по Беларуси и за рубежом, однако иногда возникают технические ошибки:
«Крайне редко, но случаются накладки: на сайте или в приложении может появиться рейс, которого фактически не существует. Обнаружив ошибку, мы сразу ее устраняем — как и в этом случае».
В компании сообщили, что стоимость билета пассажирке вернули полностью и начислили бонусы в качестве компенсации.