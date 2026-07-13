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Антициклон «Лорен» принесет в Беларусь тепло

  • 13.07.2026, 19:18
Антициклон «Лорен» принесет в Беларусь тепло

Какой будет погода в Беларуси 14-19 июля.

Какой будет погода в Беларуси 14-19 июля, рассказали БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Погода в Беларуси идет на поправку. После недели прохладной и дождливой погоды июль возвращает нам теплую и солнечную. Все дело в том, что период правления ненастного циклона «Бернадетт» подошел к концу и инициативу в атмосфере перехватит антициклон «Лорен». Если уходящий облачный вихрь существенно пополнил копилку небесной влаги (например, по северо-западу страны с начала июля выпало более 100 мм осадков, или 130-160% месячной нормы), то гребень высокого давления, надвигающийся с запада, разгонит облака, прекратит серые дожди и подарит солнечные летние деньки, что позволит столбикам термометров дотянуться и до 30-градусных отметок. Но период солнечной без осадков погоды будет длиться недолго», - отметили в Белгидромете.

По словам синоптиков, на этой рабочей неделе в Беларуси установится антициклональный характер атмосферных процессов. В связи с этим в большинстве дней ожидается преимущественно сухая погода, лишь местами в неустойчивом воздухе будут развиваться кучево-дождевые облака, из которых пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В предстоящие выходные синоптическая ситуация изменится. Территория страны вновь окажется в циклонической циркуляции. Атмосферные фронты, смещающиеся из Западной Европы, обусловят во многих районах страны кратковременные дожди различной интенсивности. Местами дожди будут достигать критериев сильных, сопровождаться грозами, а в дневные часы 18 июля - и сильным порывистым ветром.

«Вместе с тем в результате адвекции теплых воздушных масс температурный фон продолжит повышаться и окажется в основном на 1-4 градуса выше климатической нормы. Ночные минимумы будут колебаться от плюс 11 до плюс 20 градусов, а дневные максимумы станут находиться в пределах от 21 до 32 градусов тепла. В ночные и утренние часы во влажном воздухе в отдельных районах страны будут сгущаться туманы», - добавили в Белгидромете.

Во вторник, 14 июля, местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 13 до плюс 18 градусов. Днем будет 25-30 градусов выше нуля.

В среду, 15 июля, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 12-18 градусов. Днем будет от 24 до 30 градусов тепла.

В четверг, 16 июля, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-востоку страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 24 до плюс 31 градуса.

В пятницу, 17 июля, будет преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит плюс 13-19 градусов, по северо-востоку - плюс 11-12 градусов. Днем будет от 22 градусов по северо-востоку до 32 градусов выше нуля по юго-западу.

В субботу, 18 июля, ночью местами по западу, днем в западных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы, днем при грозах - усиление ветра порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от плюс 11 градусов по северо-востоку до плюс 20 градусов по западу. Днем будет 23-29 градусов выше нуля, местами - 30-32 градуса жары.

В воскресенье, 19 июля, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами - сильные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 14-20 градусов. Днем будет от плюс 21 до плюс 28 градусов.

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