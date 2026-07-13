В Ружанах найдены две башни замка Сапегов 13.07.2026, 14:28

Фото: Meridian28

В угловой башне находился кабинет канцлера ВКЛ.

Археологи на территории Ружанского дворцового комплекса раскопали две башни первоначального замка Сапег конца XVI — начала XVII века, сообщили БелТА в отделе культуры Пружанского райисполкома.

Археологи раскопали угловую (северо-восточную) и южную (центральную) башни.

«Угловая башня была раскопана ранее. Археологические работы там велись, не ошибиться бы, в 1990‑х годах. В этом году было принято решение башню раскопать для детального изучения ее конструкции, — рассказала начальник отдела культуры райисполкома Елена Кубарко. — Южную башню нашли случайно. По чертежам мы знали о ней. А прошлым летом реставраторы расчищали фундамент и наткнулись на кладку. По чертежам Беккера (немецкий архитектор Ян Самуэль Беккер в середине XVIII века перестраивал замок Сапег в дворцовый комплекс. — Прим. БЕЛТА) мы стали искать очертания, чтобы найти доказательства, что это башня. Нашли углы, информацию передали археологам».

Нынешним летом археологи принялись за работу и откопали фундамент южной башни. Благодаря этому подтвердились сведения, что у замка Льва Сапеги было три башни.

«Третья — западная. Ее Беккер не разрушал. А две были разрушены при перестройке замка в дворцовый комплекс. Западная башня вошла в общий ансамбль главного корпуса. Ее реставраторы также расчистили, нашли вход в подвалы и винтовую лестницу. Мы нашли много ответов на загадки, которые оставил замок. Убеждены, что и впереди нас ждет еще очень много открытий», — считает Елена Кубарко.

Назначение башен примерно известно по инвентарным описаниям.

Например, в угловой башне находился кабинет Льва Сапеги, в южной — каплица. Башни носили оборонительный характер, как и весь замок.

Вероятно, главный корпус будет музеефицирован. Для этого специалистам нужно понимать, как его приспособить под туристические нужды, проводить там полноценные экскурсии.

«Решение планируется принять до конца года, после окончания раскопок и проведения обследований. Будем видеть, с чем предстоит работать, что можем из этого сделать, и тогда уже разрабатывать концепцию. Откроется возможность прогуляться по территории главного корпуса и представить, как здесь все было на самом деле», — подытожила Елена Кубарко.

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