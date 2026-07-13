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Одна извилина Генштаба

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  • Дмитрий Чернышев
  • 13.07.2026, 11:00
  • 6,022
Одна извилина Генштаба
Фото: Reuters

Не было никогда такого и вот опять.

Военные часто совершают одну и ту же глупость снова, снова и снова. Не пытаясь сделать выводы из неудачных попыток и хоть что-то изменить в своих действиях.

Трижды за семьдесят лет французская тяжелая конница и спешенные рыцари атаковали в лоб английских лучников, засевших на заранее выбранной оборонительной позиции – и трижды были перебиты градом стрел с фланкирующих позиций: при Креси, Пуатье и Азенкуре. Рыцарский культ фронтальной атаки и презрение к «мужичьему» луку каждый раз перевешивали здравый смысл.

В Первую мировую итальянцы одиннадцать раз подряд одинаково штурмовали одни и те же австро-венгерские горные позиции на реке Изонцо, неся колоссальные потери ради считаных километров. В Википедии есть одиннадцать статей на эту тему – Первая битва при Изонцо, Вторая битва при Изонцо... Итальянский начальник штаба Луиджи Кадорна был тупым, беспощадным и негибким полководцем. Он прославился свирепой дисциплиной – вплоть до возрождения децимации, расстрела солдат за неудачи и отступления и привычкой валить провалы на «трусость» подчиненных, а не на собственную тактику.

Кадорна упорствовал в своей стратегии истощения: «Нынешняя война может закончиться только истощением людей и ресурсов, и Австрия ближе к достижению этой точки, чем мы. Это ужасно, но так уж оно есть».

Потери итальянцев были чудовищными, а их двенадцатая атака закончилась катастрофой при Капоретто, когда на помощь австрийцам пришли немцы. Итальянский фронт рухнул. Армия бежала более чем на сотню километров. Помимо убитых и раненых было около четверти миллиона пленных итальянцев, тысячи оставленных противнику орудий, минометов и пулеметов. Само слово «Капоретто» стало в итальянском языке синонимом сокрушительного разгрома.

Но даже на этом фоне славном российский Генштаб выделяется своей потрясающей глупостью и негибкостью. Множество раз пытаться высаживать десант под Чернобаевкой. Множество раз пытаться переправиться через реку в одном и том же месте. Множество раз героически брать Малую Токмачку не считаясь ни с какими потерями.

Не было никогда такого и вот опять. Каким нужно быть идиотом, чтобы не понимать, что если Украина вынесла все НПЗ в европейской части России, то и в Омский НПЗ обязательно что-то прилетит – и даже не попытаться хоть как-то защитить его? Каким нужно быть идиотом, чтобы не понимать, что если «Птахи Мадяра» уже сожгли несколько танкеров в Азовском море, то они сожгут и все остальные? Нет, снова, снова и снова посылать танкеры – и вот уже 76 российских кораблей повреждены всего за 6 дней. Это же новая Цусима.

Но российский Генштаб совершенно необучаем. Одна извилина. И та – от фуражки. После капитуляции России весь российский Генштаб надо будет обязательно чем-нибудь наградить.

Дмитрий Чернышев, Telegram

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