Беларусь возглавила топ стран — покупателей российского пива 6 13.07.2026, 11:09

К нам Россия ввезла напитка на $13 миллионов.

Беларусь удерживает лидерство в топе крупнейших стран — покупателей российского пива по итогам первого полугодия 2026 года, сообщает издание «Агроэкспорт».

Всего за этот период РФ поставила на зарубежные рынки более 68,5 тысячи тонн пенного напитка на сумму порядка 40 млн долларов.

Топ крупнейших стран — покупателей российского пива возглавила Беларусь. К нам Россия ввезла напитка на 13 млн долларов. Далее следуют Казахстан (9,5 млн долларов), Узбекистан (более 3 млн долларов), Китай (более 2,7 млн долларов) и Кыргызстан (около 2 млн долларов).

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