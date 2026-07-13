Человеческий «ген» ввели в картофель: то, что произошло дальше, всех удивило 7 13.07.2026, 11:20

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Международная группа исследователей придумала необычную идею.

Ежегодно сотни тысяч людей умирают от голода по всему земному шару. Увы, с учетом усиливающегося изменения климата, ожидается, что это число почти наверняка будет расти. В 2021 году международная группа ученых придумала необычный способ, как смягчить последствия — ученые повели любопытный эксперимент, пишет IFLScience.

Ученые поняли, что именно растения сыграют ключевую роль в борьбе с климатом, а потому миру необходимы сельскохозяйственные культуры, чтобы прокормить постоянно растущее население планеты. Планете также потребуются деревья и травы, чтобы поглощать углерод, снижать температуру и загрязнение, обогащать почву и многое другое.

По словам соавтора проекта, профессора химии Чикагского университета Чуана Хе, люди во много зависят от растений — от древесины и продуктов питания до цветов и масла. Впрочем, существует проблема: люди уже производят все эти растения, и проблемы все еще довольно очевидны — человечеству необходимо увеличить объемы выращивания.

Простыми словами, людям попросту необходимы растения, которые не только производят больше пищи, но также более выносливы и могут противостоять глобальном потеплению. Потребовалась одна странная идея, большая удача и некоторые выводы из исследований ожирения человека, чтобы найти способ воплотить это в жизнь.

Предыдущие исследования уже показали, что в мире существует особенный ген FTO, играющий прямую роль в предрасположенности людей к увеличению веса и ожирению. Исследователи обнаружили, что наличие одной копии этого гена увеличивает вероятность ожирения примерно на 30%, в сравнении с человеко без копий. Если у вас две копии, вероятность избыточного веса примерно на 70% выше.

Однако FTO — не единственный ген, участвующий в ожирении и метаболизме. Ученые идентифицировали по меньшей мере 800 генов, все они взаимодействуют сложным образом в рамках нашего генома. Исследования также показали, что FTO работает особенно странным образом: это был первый белок, обнаруженный в результате удаления определенной молекулы мРНК, которая, по-видимому, регулирует метаболизм и рост клеток. Стоит отметить, что этот гн также отсутствует в растениях.

В новом исследовании ученые из Чикаго, Пекина и Гуйчжоу задались вопросом: что будет, если поместить ген FTO в растения? Ученые повели эксперимент, в котором пересадили ген в рис. В лабораторных условиях эффект был немедленным и впечатляющим: трехкратное увеличение урожайности по сравнению с немодифицированными культурами риса. В полевых условиях, результаты были меньше, но все же значимыми. Увеличение урожайности и биомассы примерно на 50%.

Но даже это еще не все. Растения также стали лучше фотосинтезировать, а их корни стали длиннее и более устойчивыми к засухе. Вместо того чтобы уничтожить растения, как можно было бы ожидать от подобного вмешательства в геном, добавление гена FTO, похоже, заставило их расти намного быстрее, чем они обычно растут.

Такие же невероятные результаты показал и эксперимент с картофелем. Поскольку рис и картофель – совершенно неродственные растения, ученые полагают, что пересадка гена ожирения млекопитающих, вероятно, может стать универсальной стратегией. Дальнейшие эксперименты подтвердили это.

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