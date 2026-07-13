Зеленский: Российское руководство сошло с ума 13.07.2026, 12:08

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Фото: ДСНС

Президент Украины отреагировал на атаку РФ.

В ночь на 13 июля РФ атаковала Украину ракетами и более 130 дронами, поразив гражданские объекты в нескольких регионах. Среди повреждений есть жилые дома, автобусы и больница.

Владимир Зеленский заявил: «Сегодня россияне снова „победили" абсолютно гражданские объекты: обычные пассажирские автобусы в Одессе, обычные жилые дома в Запорожье, обычная больница на Харьковщине». Глава государства подчеркнул, что каждый день военных действий РФ доказывает необходимость поддержки Украины с оборонной, политической и человеческой точек зрения.

Зеленский отметил: «Все в мире это видят — видят, что Украине нужно больше ПВО, больше защиты жизни и что российское руководство сошло с ума из-за войны и абсолютно нерационально отказывается заканчивать войну». Президент призвал к новым санкциям против агрессора, новым пакетам помощи Украине и развитию европейского антибаллистического проекта FREYJA. По его словам, ближайшие встречи и переговоры должны усилить защиту страны.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 июля (в 18:00 12 июля) армия РФ применила три крылатые ракеты «Х-59/69» и 134 ударных БПЛА различных типов, включая Shahed. Силы обороны Украины сбили и подавили 126 воздушных целей: три ракеты и 123 дрона.

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