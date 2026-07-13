Алиев заявил, что Азербайджан был колонией в составе СССР
- 13.07.2026, 12:28
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А также поддержал Украину.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что расценивает пребывание республики в составе Российской империи и СССР как колониальный период. «Мы были колонизированы в XIX веке. Затем были в составе Советского Союза, где не обладали независимостью. Мы были частью СССР, республикой, да, но бесправной. В нашей исторической памяти сохранилось понимание того, что значит быть колонией, а затем стать свободным государством», — сказал Алиев на IV Шушинском глобальном медиафоруме, пишет The Moscow Times.
По его словам, в советские годы из Азербайджана «вывозились миллиарды тонн нефти», однако после распада СССР страна столкнулась с дефицитом электроэнергии и до сих пор вынуждена устранять экологический ущерб, нанесенный интенсивной нефтедобычей.
Алиев также отметил, что после 1991 года многие в России предсказывали скорый крах бывших союзных республик, ссылаясь на их неспособность обеспечивать себя самостоятельно, однако эти прогнозы не оправдались. «Все они живут нормальной жизнью», — сказал он, добавив, что сам Азербайджан за 30 лет независимости превратился в «среднюю державу».
Отвечая на вопрос об Украине, Алиев вновь повторил, что она не должна соглашаться на оккупацию, и подчеркнул, что Азербайджан неизменно поддерживает ее территориальную целостность.
Подобные оценки советского периода Алиев высказывает не впервые. Ранее он называл вхождение Азербайджана в состав СССР следствием оккупации и утверждал, что это помешало республике стать полноценным демократическим государством.
При этом в советские годы Азербайджанскую ССР долгое время возглавлял отец нынешнего президента Гейдар Алиев: с 1969 по 1982 год он был первым секретарем ЦК Компартии республики, а затем до 1987 года занимал пост первого заместителя председателя Совета министров СССР.