Алиев отказался участвовать в саммите глав СНГ

Алиев отказался участвовать в саммите глав СНГ3
- 22.12.2025, 12:37
- 1,900
Глава Азербайджана отказался от поездки якобы из-за плотного графика.
Глава Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит лидеров стран СНГ 22 декабря, сообщает агенство Azertag. В администрации страны объяснили, что Ильхам Алиев не смог принять участие из-за «плотного рабочего графика».
Ранее глава Азербайджана также не присутствовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря — в администрации отметили, что страна не является членом этого органа.
Накануне в Кремле сообщали о планах принять Алиева на мероприятиях и готовились к его визиту. После того как стало известно, что глава Азербайджана не приедет, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле к этому относятся «с пониманием».