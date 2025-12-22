закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Алиев отказался участвовать в саммите глав СНГ

3
  • 22.12.2025, 12:37
  • 1,900
Алиев отказался участвовать в саммите глав СНГ
Ильхам Алиев

Глава Азербайджана отказался от поездки якобы из-за плотного графика.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит лидеров стран СНГ 22 декабря, сообщает агенство Azertag. В администрации страны объяснили, что Ильхам Алиев не смог принять участие из-за «плотного рабочего графика».

Ранее глава Азербайджана также не присутствовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря — в администрации отметили, что страна не является членом этого органа.

Накануне в Кремле сообщали о планах принять Алиева на мероприятиях и готовились к его визиту. После того как стало известно, что глава Азербайджана не приедет, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле к этому относятся «с пониманием».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко