Алиев отказался участвовать в саммите глав СНГ 3 22.12.2025, 12:37

1,900

Ильхам Алиев

Глава Азербайджана отказался от поездки якобы из-за плотного графика.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит лидеров стран СНГ 22 декабря, сообщает агенство Azertag. В администрации страны объяснили, что Ильхам Алиев не смог принять участие из-за «плотного рабочего графика».

Ранее глава Азербайджана также не присутствовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря — в администрации отметили, что страна не является членом этого органа.

Накануне в Кремле сообщали о планах принять Алиева на мероприятиях и готовились к его визиту. После того как стало известно, что глава Азербайджана не приедет, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле к этому относятся «с пониманием».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com