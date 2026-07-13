Николай Статкевич: Это станет шоком для российского общества 13.07.2026, 13:32

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Николай Статкевич

К концу года Украина сравняется с РФ по применению баллистики.

Лидер белорусской оппозиции и экс-политзаключенный Николай Статкевич в своем Telegram-канале рассуждает о «гонке вооружений» между Россией и Украиной:

— Между РФ и Украиной идет гонка вооружений, важная часть которой — соревнование в эффективности средств воздушного нападения (СВН). Преимущественно, это соревнование касается дронов и баллистических ракет.

Благодаря гибкой и эффективной оборонной промышленности и беспрепятственному доступу к международному рынку компонентов, а также возможности использования для наведения космической спутниковой сети «Starlink», в гонке дронов преимущество имеет Украина. Думаю, что ее преимущество в дальнобойных ударах дронами еще больше усилится, если украинцы, в соответствии с логикой развития СВН, неизбежно дойдут до использования в этих ударах американского опыта прорыва мощной противовоздушной обороны.

Например, как у Ханоя во время вьетнамской войны. Если более конкретно — функционального эшелонирования группировки воздушного удара и углубления специализации ее элементов.

В гонке баллистических ракет, которые имеют на порядок большие, чем у дронов, боезаряд и скорость, благодаря накопленному советскому опыту и сохраненной производственной базе, явное преимущество имеет Россия. Но Украина уже начала испытывать собственные баллистические ракеты. Учитывая опыт и возможности украинской военной промышленности, можно прогнозировать, что к концу года обмены ударами баллистических ракет между противниками станут близкими к паритету.

Если Украина продемонстрирует свои баллистические возможности сразу в слишком больших масштабах, то это станет шоком для российского общества, считает Николай Статкевич:

— Могут расшириться требования применения против Украины ядерного оружия от людей, которые не понимают реальных последствий такого шага, в том числе, и для России. Ведь даже только одна Украина, без западных союзников, способна на, пусть асимметричный, но ядерный ответ.

Я имею в виду, так называемую, «грязную бомбу», когда над территорией противника с помощью обычного заряда, например, авиабомб или ракет, распыляются радиоактивные вещества, которых у Украины, благодаря наличию атомных электростанций, достаточно. А с помощью собственных баллистических ракет организовать такой ответ на российский ядерный удар — вполне решаемая задача. Горячим головам среди российских политиков и публицистов следует понимать, что ядерный удар, например, по Киеву, может вызвать в ответ радиоактивное заражение, опять же например, Москвы или Санкт-Петербурга.

Мне очень нравится Киев, нравился и Санкт-Петербург. Не хотелось бы, чтобы эти города стали непригодными для жизни.

Тем более не хотелось бы, чтобы российский ядерный удар произошел из Беларуси, например, российскими ракетами «Искандер» с ядерными боеголовками из района Осиповичей. Чтобы Беларусь в ответ получила еще один радиационный удар, только уже не по окраине страны, как в 1986 году, а, например, по нашей столице. Считаю, что одного Чернобыля нам и так хватило.

Играть с ядерным оружием — смертельно опасное безумие. Позволять чужому государству играть со своим ядерным оружием на нашей земле — это уже безумие с суицидальными наклонностями, оправдать которое невозможно никакими рациональными аргументами.

Нельзя допускать, чтобы на белорусской земле размещалось чужое ядерное оружие. Тем более, чтобы оно использовалось отсюда против других стран. Беларусь должна быть нейтральной и безъядерной. Для белорусов это уже условие жизни или смерти.

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