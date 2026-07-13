В Браславе лодка с туристами не могла вернуться на берег из-за ветра
- 13.07.2026, 14:17
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Чем закончилось?
На спасательную станцию в Браславе поступило сообщение о происшествии на воде. Выяснилось, что пара туристов не смогли вернуться к берегу и просили помощи.
Известно, что все случилось вечером в воскресенье. По информации ОСВОД, двое молодых людей из Китая отправились кататься на лодке. А вот вернуться обратно к берегу не получалось — причиной стал сильный порывистый ветер.
Туристы уже начали терять ориентацию на открытой воде, когда к ним приблизились спасатели. Дальше пострадавших подняли на борт катера и доставили на базу отдыха.