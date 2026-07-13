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Битва за умы

  • 13.07.2026, 13:20
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Битва за умы
Фото: Fire-Point

Теперь Украина ударит по уязвимым точкам российского общества.

Украина намерена значительно усилить психологические и информационные операции против России, рассматривая их как один из ключевых элементов будущего противостояния. Как пишет The New York Times, в Киеве все чаще говорят о «битве за умы», которая должна дополнить успехи на поле боя (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из инициаторов нового направления стала Мария Берлинская — основательница проекта «Victory Drones» и одна из пионеров боевого применения беспилотников. Теперь она запустила инициативу «Victory Neurones», нацеленную на когнитивное воздействие. Главная задача — ослабить поддержку войны внутри России и затруднить проведение новой мобилизации.

По словам Берлинской, массовое применение дронов позволило Украине удерживать выгодное соотношение потерь — примерно три-четыре к одному. Однако в случае масштабного увеличения российской армии этого преимущества может оказаться недостаточно, поэтому необходимо искать новые способы давления.

Идею поддержали исполняющий обязанности главы СБУ генерал Евгений Хмара и министр обороны Михаил Федоров. По их оценке, Украина существенно сократила отставание от России в сфере беспилотников и радиоэлектронной борьбы, но в информационном противостоянии еще предстоит наверстать многое. Министерство обороны уже формирует специализированный центр когнитивной войны, а СБУ не только отражает информационные атаки, но и проводит собственные операции.

Эксперты подчеркивают, что простого опровержения дезинформации недостаточно — нередко это лишь увеличивает ее охват. Вместо этого они предлагают глубже изучать российское общество, его настроения и уязвимые точки, чтобы применять более эффективные методы влияния.

По мнению участников проекта, информационное противостояние должно выйти за рамки работы спецслужб и стать частью общей стратегии, позволяющей воздействовать на общественное мнение и повышать для России внутреннюю цену войны.

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