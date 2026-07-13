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Тысячи дронов для Украины собирают на засекреченном заводе в Германии

  • 13.07.2026, 13:06
  • 2,066
Тысячи дронов для Украины собирают на засекреченном заводе в Германии
Иллюстрационное фото

Это самый дорогой военный стартап Европы.

Немецкая компания Helsing SE, которую называют самым дорогим оборонным ИИ-стартапом Европы, впервые показала журналистам свой засекреченный завод на юге Германии, где серийно выпускаются ударные беспилотники HX-2, уже применяемые украинскими военными. Как сообщает The New York Times, предприятие расположено в обычной промышленной зоне и тщательно скрывает свое назначение. На здании нет никаких логотипов, а сотрудники подписывают соглашения о неразглашении и проходят строгую проверку (перевод — сайт Charter97.org).

По данным компании, с конца 2024 года Украине были переданы тысячи дронов HX-2. Каждый аппарат весит около 12 килограммов, способен поражать цели на расстоянии до 100 километров и стоит от 17,5 тысячи евро. Главная особенность беспилотника — система искусственного интеллекта, позволяющая находить и атаковать цели даже при подавлении GPS и воздействии российских средств радиоэлектронной борьбы. В Helsing утверждают, что примерно 70% боевых вылетов этих аппаратов завершились успешным выполнением задачи.

Безопасность производства стала одним из ключевых приоритетов. Завод спроектирован таким образом, чтобы в случае угрозы все оборудование можно было демонтировать и перевезти на новое место менее чем за сутки. Среди сотрудников предприятия немало бывших работников немецких автомобильных заводов, потерявших работу из-за сокращений.

На фоне роста военных расходов Европы стремительно растет и стоимость самой компании. Недавний инвестиционный раунд оценил Helsing примерно в 18 млрд долларов. Инвесторы делают ставку на быстрое развитие автономных боевых систем, а сама компания уже работает над новым проектом — беспилотным боевым самолетом CA-1 Europa. Первый полет ожидается в 2027 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2029-й.

Ускоренное развитие подобных технологий отражает масштабные изменения в мировой оборонной отрасли. Германия увеличивает военные расходы, НАТО наращивает инвестиции в беспилотные системы, а Украина становится полигоном для испытаний новых видов вооружений, способных заметно изменить характер современных конфликтов.

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