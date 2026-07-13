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Лукашисты решили взять под контроль цены на магазинную кулинарию

  • 13.07.2026, 12:27
Лукашисты решили взять под контроль цены на магазинную кулинарию

Решение приняли якобы после обращений белорусов.

В пятницу, 10 июля, стало известно, что в Беларуси существенно сократили список товаров, цены на которые регулируются. В то же время власти приняли решение ввести более жесткий контроль на кулинарную продукцию собственного производства в торговле, пишет БелТА.

В Беларуси начнут регулировать цены на продукцию собственного производства магазинов — в том числе на разделанное мясо, птицу, рыбу и хлебобулочные изделия.

При продаже такой продукции через розничную торговлю наценка общепита не должна превышать 10%.

По словам замминистра антимонопольного регулирования и торговли Олега Дикуна, решение приняли после обращений граждан. Они отмечали, что продукция общепита, изготовленная в магазинах, иногда значительно дороже аналогичных товаров в фирменных торговых точках производителей.

Ранее стало известно, что перечень товаров, которые подпадают под госрегулирование цен, сократили с 199 до 76. Из-под ценового регулирования вывели, к примеру, молоко, кефир, сметану в стеклянной таре, смесовые чаи, карамель на палочке, жевательную резинку, экзотические цитрусовые плоды.

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