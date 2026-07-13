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Политзаключенного Дениса Ивашина снова поместили в штрафной изолятор

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  • 13.07.2026, 11:57
Политзаключенного Дениса Ивашина снова поместили в штрафной изолятор
Денис Ивашин

Родные уже три недели не получают от него писем.

Политзаключенного Дениса Ивашина, приговоренного к 13 годам колонии, вероятно, снова поместили в штрафной изолятор. Родные журналиста уже три недели не получают от него писем из могилевской исправительной колонии № 5.

Об этом пишет Белoрусская ассоциация журналистов (БАЖ).

В могилевскую колонию Дениса Ивашина вернули 18 июня — до этого он три года находился в тюрьме №  в Жодино. Именно этой датой отмечено его письмо матери, а затем жена получила письмо от 21 июня. С тех пор они не получили от Дениса ни одного письма.

Cупруга журналиста Ольга добавила, что «не ждет ничего хорошего от пребывания мужа в ИК-15». Именно туда Дениса первоначально направили для отбытия наказания, и там его избивали, издевались над тем, что он разговаривает на белoрусском языке, запрещали телефонные звонки, передачу продуктовых посылок, встречи с родителями и несколько раз помещали в штрафной изолятор. И все это — всего за несколько месяцев, которые ему пришлось провести в ИК-15.

Вскоре состоялся суд, о котором не знал даже его адвокат, и журналисту ужесточили наказание — перевели из колонии на строгий тюремный режим в тюрьму №  в Жодино.

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