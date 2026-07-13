NYT сравнила стратегии Путина и Трампа в двух войнах 1 13.07.2026, 11:52

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Оба оказались в тупике.

Войны России против Украины и США против Ирана показали пределы военной силы как инструмента достижения политических целей. К такому выводу приходит The New York Times, сравнивая подходы Путина и президента США Дональда Трампа (перевод — сайт Charter97.org).

По оценке издания, оба лидера начинали свои кампании, рассчитывая быстро добиться выгодных условий, однако спустя месяцы ни Москва, ни Вашингтон не смогли реализовать заявленные цели. Это, как считают авторы, ударило по образу силы обеих держав.

Путин сохраняет жесткую позицию и отвергает компромиссы, настаивая на устранении так называемых «коренных причин» войны. В их числе Кремль называет контроль над Донбассом, гарантии нерасширения НАТО и изменение архитектуры европейской безопасности. Для Москвы война стала главным инструментом давления на Киев и западные страны, а прекращение боевых действий без выполнения этих требований рассматривается как неприемлемый вариант.

При этом цена войны растет. Россия несет значительные человеческие и экономические потери, а внутри страны усиливаются признаки усталости от войны. Несмотря на это, российские власти демонстрируют готовность добиваться своих целей и дальше.

Дональд Трамп, напротив, выбрал более гибкую тактику в отношении Ирана. После нескольких недель военной кампании он согласился на прекращение огня и вернулся к переговорам. Критики считают, что такой шаг ослабил позиции США, тогда как сторонники отмечают, что способность менять стратегию позволяет Вашингтону снизить издержки и при необходимости объявить дипломатический успех.

В Тегеране, отмечает The New York Times, новые заявления и угрозы Трампа воспринимают с заметной долей скепсиса, а перспективы долгосрочного урегулирования по-прежнему выглядят неопределенными.

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