ВСУ за ночь поразили 15 российских судов 2 13.07.2026, 11:33

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Видеофакт.

Силы беспилотных систем ВСУ (СБС) в ночь на понедельник, 13 июля, поразили дронами 15 российских судов в Азовском море. Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

Украинские дроны атаковали ночью семь танкеров, пять сухогрузов, паром и два буксира. Всего же за восемь суток дроны СБС поразили 105 судов страны-агрессора РФ в акватории Азовского моря, отметил «Мадяр»

«Перевалочная инфраструктура полуострова [Крым] получает укол каждую ночь, движение по [Керченскому] проливу остановлено, разгрузка ограничена до минимума», — написал он.

Кроме того, «Мадяр» сообщил о поражении девяти подстанций в Крыму в течение 12–13 июля. Также СБС уничтожили российскую пусковую установку С-400 «Триумф», зенитный ракетный комплекс «Тор» и два комплекса радиолокационных станций.

12 июля Мадьяр сообщал о поражении 14 российских судов за ночь: 10 танкеров и четырёх паромов. По данным аналитиков Defense Express, в акватории Азовского моря могут находиться приблизительно 120 судов РФ, большинство из которых — сухогрузы.

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