В Латвии на границе с Беларусью впервые обнаружили подземный тоннель 15 11.08.2026, 11:39

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иллюстративное фото

Страна начинает операцию «Вилкатис».

В Латвии на границе с Беларусью впервые обнаружили вырытый под землей тоннель. Об этом сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава, пишет LSM.

Глава МВД рассказал, что пограничники обнаружили группу иностранцев, проникших в Латвию незаконно.

«Пытаясь установить точнее, как они попали в нашу страну, мы и нашли этот скрытый тоннель — пока первый тоннель такого рода в Латвии», — сказал Домбрава.

Чиновник добавил, что поручил выяснить возможности сканирования грунта вдоль внешней сухопутной границы Латвии, а также другие меры — чтобы понять, единственный ли это тоннель или есть и другие.

Глава МВД также сообщил в Facebook, что страна начинает операцию «Вилкатис», во время которой будет усилена охрана восточной границы страны, в том числе с использованием беспилотников для обнаружения и задержания нарушителей границы.

Напомним, ранее в Литве обнаружили уже три подземных тоннеля, ведущих из Беларуси.

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