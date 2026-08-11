Истребители ВСУ уничтожили базы российских операторов БПЛА под Херсоном

Истребители ВСУ уничтожили базы российских операторов БПЛА под Херсоном1
- 11.08.2026, 11:33
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Два точных авиаудара пришлись по Олешкам и Раденску.
Истребители Воздушных сил ВСУ на левом берегу Херсонской области нанесли два прицельных авиаудара по местам дислокации российских операторов БПЛА.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», кадры боевых действий обнародовала 34-я отдельная бригада морской пехоты.
Удары были нанесены по местам дислокации российских операторов БПЛА во временно оккупированных Олешках и Раденске. Именно оттуда российские операторы дронов осуществляли воздушную разведку и атаковали украинские позиции и гражданскую инфраструктуру в Херсонской области.
В результате прицельного поражения одно из зданий было уничтожено вместе с личным составом противника, находившимся внутри.