Пинчанин показал трюк на Suzuki и остался без прав 4 11.08.2026, 10:34

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Его маневр попал на камеры.

В Пинске камеры зафиксировали необычный маневр 37-летнего мотоциклиста. Мужчина на Suzuki решил проехать по дороге на одном заднем колесе.

Нарушителя установили сотрудники ГАИ Пинского ГОВД при помощи ресурсов РСМОБ. В Госавтоинспекции напомнили, что правила запрещают мотоциклистам двигаться на одном колесе, а также ехать не держась за руль. Такие маневры могут привести к потере управления и создать опасность для других участников движения.

В итоге пинчанина привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф и лишили права управления транспортными средствами. Размер штрафа и срок лишения в сообщении ГАИ не уточняются.

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