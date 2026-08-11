ЮАР обвинила Россию в финансировании попытки побега преступника 1 11.08.2026, 10:49

3,472

В настоящее время он находится под стражей.

Южноафриканские прокуроры заявили о возможном российском финансировании попытки вывезти из страны Кеми Себу — известного инфлюенсера, которого власти Бенина разыскивают по делу о предполагаемом участии в попытке государственного переворота в декабре, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

В материалах дела об экстрадиции говорится о сотрудничестве Себы с Франсуа ван дер Мерве, лидером южноафриканского ультраправого движения. Следствие утверждает, что оба мужчины имели связи с российской стороной.

Себу и ван дер Мерве задержали 13 апреля в Претории. По версии следствия, они готовились незаконно пересечь границу с Зимбабве через реку Лимпопо. У задержанных обнаружили более 300 тысяч рэндов. Правоохранители теперь пытается установить происхождение денег, которые ван дер Мерве, предположительно, получил «от россиян» для организации выезда Себы.

Предпологается, что Себа намеревался отправиться в Европу для совершения терактов и «прошел подготовку у россиян».

Адвокат Себы отверг обвинения и заявил об отсутствии у его клиента связей с Россией. Бенин также обвиняет инфлюенсера в терроризме и отмывании денег.

Оба подозреваемых находятся под стражей. Слушания по делу об экстрадиции должны начаться 11 августа. Российские власти пока публично ситуацию не комментировали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com