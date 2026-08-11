Очень позитивная история3
- Аббас Галлямов
- 11.08.2026, 9:41
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Путин собрал все синяки и шишки, которые только можно было собрать.
Если уж власти РФ решили не допускать «Яблоко» до выборов, то это надо было делать на первом же этапе – сразу отказав партии в регистрации ее списка. Тогда все прошло бы гораздо тише.
Зарегистрировав партсписок, Кремль поставил яблочников в центр повестки. Это была буквально сенсация. Все бросились обсуждать, что бы это решение – разрешить противникам войны присутствовать в бюллетене – могло значить. В итоге снятие привлекло к себе максимальное внимание, рутина превратилась в скандал. Зачем?… Можно было бы предположить, что они там идиоты, которые не могли всего вышеописанного предвидеть, но это не так. Предвидеть это было легко, и они не настолько глупы, чтобы быть не в состоянии это сделать.
Значит, изначально решение допустить партию действительно было, и оно было согласовано с Путиным. Потом что-то пошло не так. Это мог быть взрывной рост рейтингов, всплеск интереса населения к политике, жалобы силовиков, что они теперь людей за антивоенные речи сажать не смогут («за что? ЦИК же разрешил!»), может быть что-нибудь еще…
Что бы там ни было, система в любом случае, используя терминологию Володина, «завибрировала» – засуетилась, начала метаться, иски получились некачественными, аргументация слабой, вместо силы, которую власть могла продемонстрировать, отказав списку в регистрации сразу, она продемонстрировала непоследовательность и неуверенность из серии «и хочется, и колется, и мама не велит».
Это очень позитивная история. Система продемонстрировала очевидную неспособность действовать оптимальным образом, она собрала буквально все синяки и шишки, которые только можно было собрать.
Аббас Галлямов, «Телеграм»