Александр Милинкевич попал в реанимацию
25.11.2025
- 1,236
Состояние экс-кандидата в президенты Беларуси очень тяжелое.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич попал в реанимацию. После удаления тромба во время операции началось сильное кровотечение, пишет в Facebook жена известного политика и общественного деятеля Александра Милинкевича Инна Кулей.
«Александр в реанимации, состояние очень тяжелое. Операция стентирования была на сонной артерии, где 80% просвета было закрыто тромбом. Когда его удалили, то как шлюз открылся — кровоток очень напряженный, давление очень высокое», — написала Инна Кулей.
«Я бесконечно верю, что с Божьей помощью его организм должен справиться. Верю и молюсь», — пишет она.
Александру Милинкевичу сейчас 78 лет. Он сам из Гродно, в 1990‑1996 году был заместителем председателя Гродненского горисполкома, в то время сильно поспособствовал белорусизации в городе. В 2006 году был кандидатом от демократической оппозиции со статусом «единого» на президентских выборах. После создал общественное движение «За Свободу» и до 2016 года был его руководителем. В последние годы является внештатным советником Светланы Тихановской, одним из организаторов «Вольного белорусского университета».