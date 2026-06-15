«Четкий сигнал»: россияне побегут из Крыма? 2 15.06.2026, 9:34

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РЕФАТ ЧУБАРОВ

ФОТО: CHARTER97.ORG

Лидер крымскотатарского народа назвал условие.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Силы обороны Украины выявили наиболее уязвимое место российской группировки в оккупированном Крыму. По его словам, речь идет о логистике и транспортных маршрутах, которые обеспечивают связь полуострова с территорией России.

Об этом Чубаров рассказал в эфире телеканала FREEДOM. Он отметил, что украинские удары по транспортной инфраструктуре существенно повлияли на возможности обеспечения оккупационных сил.

Уязвимое звено

«Действительно, найдено самое уязвимое место для российских оккупантов, размещенных на полуострове. Это логистика и два транспортных коридора, связывающих Крым. В одном случае это Керченский мост, который связывает оккупированный полуостров, собственно, с территорией России. И второй коридор – это так называемая Новороссийская трасса, которая идет от города Ростов-на-Дону на территории государства-агрессора через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и до Крыма», – пояснил Чубаров.

Он напомнил, что Керченский мост уже неоднократно подвергался атакам. По мнению председателя Меджлиса, сооружение больше не способно в полной мере выполнять функции, которые были заложены при его проектировании.

«Керченский мост трижды взрывали, и два удара были очень серьезными. Поэтому мост не выдерживает всей той нагрузки, которая, скажем так, на него возлагалась при проектировании. По крайней мере, грузовые поезда с цистернами, с топливом, по мосту пока не перемещаются», – сказал он.

Последствия для Крыма

По словам Чубарова, серьезных потерь понесла и паромная переправа, которая ранее использовалась для перевозки грузов.

«Паромная переправа тоже практически уничтожена. В предыдущий период паромы, которые могли перевозить вагоны, в том числе и вагонные цистерны, тоже пошли ко дну», – отметил он.

Председатель Меджлиса добавил, что после этого основная нагрузка легла на сухопутный маршрут через оккупированные территории юга Украины. По его словам, это направление находится под постоянным воздействием украинских сил.

«Теперь остается эта трасса, а она взята под огневой контроль Силами беспилотных систем Украины. Не проходит ни одной ночи, а часто – и дня, чтобы не наносились удары по военным объектам на территории Крымского полуострова, особенно на въезде на полуостров со стороны оккупированной части Херсонской области», – подчеркнул Чубаров.

Он также заявил, что проблемы с логистикой уже повлияли на гражданский сектор. В частности, по его оценке, на полуострове наблюдаются трудности с топливом и сокращение туристического потока.

«Уничтожение всех этих мостов, переправ, взятие под контроль трассы привело к топливному кризису, который повлек за собой кризис в других секторах. В Крыму сейчас в определенной степени коллапс в туристической сфере. Очень многие из тех, кто заранее бронировал путевки, отменили их. Различные данные свидетельствуют о том, что от 40 и более процентов путевок уже отменено», – сказал он.

Сигнал к отъезду

Отдельно Чубаров высказался о гражданах России, переехавших в Крым после оккупации. По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий украинских военных и ситуации с транспортным сообщением.

«По оценкам многих экспертов, не менее одного миллиона граждан России незаконно проживают в Крыму. Они являются соучастниками совершенных преступлений. И для них сейчас очень тревожное время», – заявил он.

Чубаров отметил, что массовый отток россиян с полуострова возможен при условии появления для них четкого сигнала.

«Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы эти тенденции привели к массовому оттоку, выезду этих людей. Но для этого, конечно, необходимы еще действия, которые для россиян уже станут прямым сигналом. Конечно, вы уже, наверное, догадались, что я говорю о Керченском мосте», – сказал председатель Меджлиса.

По его словам, мост до сих пор имеет символическое значение для многих граждан России.

«Этот мост пока сохраняет для многих российских граждан некое навязанное им, якобы сакральное значение. И пока он стоит, у них есть иллюзия того, что Крым как бы прибит гвоздями к территории России. На самом деле это не более чем иллюзия», – резюмировал Рефат Чубаров.

Напоминаем, что Силы обороны Украины работают над реализацией задач, направленных на изоляцию временно оккупированного Крыма. Одна из ключевых целей – заставить оккупантов пойти на «жест доброй воли».

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