Z-пропагандист заявил, что российское командование передает ВСУ координаты военных объектов 1 15.06.2026, 9:20

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Началась «охота на ведьм».

В российских войсках на Донбассе завелись предатели в управлении, которые работают на Украину и передают ВСУ координаты российских позиций. Z-военкор Владимир Романов пишет, что около месяца назад в оперативном отделе 8-й армии выявили человека, который запрашивал координаты российских наблюдательных и командных пунктов, а затем передавал их украинской стороне. После этого по точкам, по его словам, сразу наносились удары, заметил «Диалог».

Из-за этого некоторые комбаты начали передавать наверх ложные координаты НП и КП, чтобы проверить утечки. Романов пишет, что по таким ложным точкам вскоре тоже прилетали удары.

Отдельно он описал ситуацию на Константиновском участке. После проверки выяснилось, что реальная линия фронта не совпадает с отчетами командования. Часть командиров передает наверх «закрашенные» карты, где под контроль РФ записывают территории, которые фактически удерживает Украина.

В одном случае расхождение между реальной и заявленной линией боевого соприкосновения достигло 17 километров. По словам Романова, после этого местное командование отправило 40 человек, включая операторов БПЛА, на штурм «закрашенного» участка. Все они погибли за два часа.

Z-каналы пишут, что такие жалобы показывают внутренний кризис в российской армии: командование рисует продвижение на картах, а военных отправляют закрывать эти отчеты жизнями.

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