В Кремле испугались ликвидации Путина по сценарию иранского аятоллы 1 8.06.2026, 13:05

Российских чиновников охватила паника.

После того, как Израиль в самом начале войны с Ираном ликвидировал в Тегеране аятоллу Али Хаменеи, проанализировав через взломанные дорожные камеры передвижения его самого, охраны и сподвижников, Кремль охватила паника. Российские спецслужбы отключили видеокамеры специальной системы наблюдения, использующейся для защиты Владимира Путина и его ближайших помощников, пишет Financial Times со ссылкой на двух знающих об этом человек. По словам одного из них, систему снова включили только после того, как ее изолировали от интернета и тщательно проверили на герметичность.

Несмотря на меры предосторожности, один независимый украинский хакер сообщил FT, что камеры в Москве и даже вокруг Кремля «по-прежнему работают и регулярно взламываются». Он отказался сообщить, обладает ли Украина возможностью анализировать их с помощью искусственного интеллекта, как это сделали израильские спецслужбы в Тегеране. Подобными инструментами обладают также США и Великобритания, которые предоставляли украинским военным точную информацию о целях, включая разведданные с изображениями высокого разрешения, полученные с беспилотников.

Сама по себе возможность наблюдать за собирающими информацию средствами противника не является чем-то уникальным, но ИИ дал совершенно новый инструмент — возможность найти «среди тысяч часов записей и тысяч каналов именно тот момент, который вы ищете», пояснил FT Матан Голднер, гендиректор тель-авивского стартапа Conntour, среди клиентов которого – израильские спецслужбы и министерство внутренних дел Сингапура. «Проще говоря, мы впервые в истории можем общаться с компьютерами, используя язык для обсуждения того, что они видят», — сказал он.

По словам нескольких человек, знакомых с компьютерными моделями, лежащими в основе этой технологии, визуальные возможности ИИ сильно расширились примерно в 2023 году, а около года назад был совершен еще один сильный скачок. Сотрудники спецслужб могут анализировать огромные объемы видеозаписей, используя простые поисковые запросы, такие как «двое мужчин, передающие друг другу сумку»; «человек, сменивший внешность или одежду несколько раз за день»; «автомобиль, недавно перекрашенный или несколько раз проезжавший мимо одного места в течение короткого времени».

«Мы можем искать поведение, а не объекты — это открыло целый мир новых возможностей», – сказал чиновник европейской страны, использующей эту технологию в своих городах.

Подобным образом израильская разведка выследила Али Хаменеи. Были собраны и проанализированы огромные массивы видеозаписей со взломанных дорожных камер, чтобы точно определить место и время встречи аятоллы с его ближайшими помощниками.

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