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Лукашенко высказался о смерти Хаменеи

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  • 2.03.2026, 20:03
  • 28,018
Лукашенко высказался о смерти Хаменеи

Диктатор потерял еще одного друга.

Лукашенко направил соболезнования главе Ирана Масуду Пезешкиану в связи с ликвидацией верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате, по его словам, «вероломной атаки», передает БелТА.

В обращении подчеркивается, что в Беларуси якобы «с глубокой скорбью восприняли эту трагическую новость».

Диктатор подчеркнул, что имел возможность лично встречаться с ним и «ценит его вклад в развитие сотрудничества между Беларусью и Ираном».

«В это скорбное время направляю «искренние слова соболезнования и поддержки». Разделяем боль утраты и выражаем солидарность с Ираном в такой тяжелый момент», — говорится в соболезновании.

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