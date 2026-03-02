Лукашенко высказался о смерти Хаменеи

Лукашенко высказался о смерти Хаменеи37
- 2.03.2026, 20:03
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Диктатор потерял еще одного друга.
Лукашенко направил соболезнования главе Ирана Масуду Пезешкиану в связи с ликвидацией верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате, по его словам, «вероломной атаки», передает БелТА.
В обращении подчеркивается, что в Беларуси якобы «с глубокой скорбью восприняли эту трагическую новость».
Диктатор подчеркнул, что имел возможность лично встречаться с ним и «ценит его вклад в развитие сотрудничества между Беларусью и Ираном».
«В это скорбное время направляю «искренние слова соболезнования и поддержки». Разделяем боль утраты и выражаем солидарность с Ираном в такой тяжелый момент», — говорится в соболезновании.