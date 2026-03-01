WSJ: Хаменеи ликвидировали в «уникальный момент» 1.03.2026, 12:46

9,832

Фото: AP

Резиденцию аятоллы, не дожидаясь ночи, атаковали 200 истребителей и 30 бомб.

Атака США и Израиля по Ирану планировалась несколько месяцев, а во время ударов 28 февраля были задействованы 200 истребителей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской и израильской разведках.

В рамках операции планировалось нанести удары во время собрания верховного лидера Али Хаменеи с другими чиновниками. По словам представителей Израиля, удалось обнаружить сразу три такие встречи, но только на одной присутствовал аятолла.

По словам собеседников, момент был «настолько уникальным», что военные атаковали днем, не дожидаясь ночи. Были задействованы 200 истребителей США и Израиля для поражения почти 500 целей по всему Ирану. Это стало наибольшей одноразовой воздушной операцией в истории Израиля, уточняет издание.

На резиденцию Хаменеи сбросили 30 авиабомб, оставив ее «выжженной и разрушенной». Помимо его, по данным Израиля, были убиты также главный советник аятоллы по вопросам безопасности Али Шамхан, командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммед Пакпур и министр обороны Амир Насирзаде.

Бывший глава израильской военной разведки Амос Ядлин сообщил, что все ждали ночной атаки, как это произошло летом 2025 года, но удар посреди дня стал «тактической неожиданностью».

По словам собеседников, решение об операции США приняли после того, как переговорщики доложили о «полном провале» дипломатических переговоров — Иран не собирался отказываться от обогащения урана и ракетной программы. Более того, американская разведка получила данные, что Тегеран тоже готовил атаки на объекты США, поэтому президент Дональд Трамп решил действовать на опережение.

