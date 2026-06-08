Путин болезненно отреагировал на выборы в Армении 8.06.2026, 15:46

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Владимир Путин

Кремль заговорил о «нарушениях» после победы партии Пашиняна.

В Кремле пока воздерживаются от официальных оценок результатов парламенстких вборов в Армении, однако «фиксирують сообщения о многочисленных нарушениях». Об этом 8 июня заявил пресс-секретарь нелегитимного президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, аудиокомментарий опубликовало «Смотри» в Telegram.

«Пока воздержусь от каких-либо официальных комментариев на этот счет, потому что не было пока окончательных результатов озвучено. Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов», – сказал Песков.

В Министерстве иностранных дел заявили, что парламентские выборы в Армении прошли якобы на фоне давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, прежде всего Европейского союза. В Москве считают, что правящая партия «Гражданский договор» не получила монополию на власть, а ее поддержка снизилась по сравнению с предыдущими выборами.

Также в заявлении утверждается, что в ходе кампании и голосования якобы имели место «репрессии» против оппозиционных сил и сторонников, а также давление на Армянскую апостольскую церковь. В МИД РФ критикуют курс Еревана на сближение с ЕС и отход от сотрудничества с Россией и евразийскими структурами.

«Что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства», – говорится в заявлении.

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