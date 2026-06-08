«Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии» 8.06.2026, 15:59

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Врач из Беларуси высмеял слова Лукашенко о медиках-эмигрантах.

Медик из Беларуси Alex Lunchuk написал в Тредсе: «Коллеги, поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую ещё немного помучиться врачом в Финляндии». Об этом пишет «Салідарнасць».

Врач Alex Lunchuk

Фото из аккаунта в Тредсе

Это реакция на заявление Лукашенко об уехавших из страны врачах, которые якобы хотят вернуться на родину. «Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть или еще чего-то, — сказал правитель на открытии больницы в Гродно. — Расходники-отходники эти, как у врачей, выносить там мусорку и прочее. «Мы врачи, мы работать хотим». Нет, врачи у нас тут свои есть. А вы пока вот там».

Пост врача собрал более 33 тысяч просмотров.

«Успехов в твоем прозябании в Финляндии», — желают медику белорусы.

«Если у вас окажется в руках билет на прозябание в Финляндии — дайте знать. А то жить в сверхдержаве <…> (надоело)».

«Крепись, держись, мы уже 30 лет во Франции мучаемся и дальше будем мучаться», — иронизируют в комментариях.

Лукашенко реально считает, что все так плохо живут за пределами Беларуси! Так плохо живут, что не хотят возвращаться!

«Рада за врачей сумевших реализоваться профессионально, победивших «крепостное право».

«Коллеги, давайте объединяться! Как люди подадим коллективное прошение, закажем аўтобус прямо к границе, потом займем камеры поближе, а после всего этого можно будет и посуду помыть».

«Оставайся в Финляндии ...Ферри вышлем посылкой, лечи дальше».

Люди пишут, что в Беларуси не хватает хороших врачей, да и в целом к узким специалистам сложно попасть.

«Был тут давеча у хирурга. Шикарный аттракцион на грани драки тех, у кого талон по номеру, но время уже вышло, и теми, у кого дополнительные. А, ну и на подходе те, кто по скорой».

«Насколько надо быть необразованным, чтобы разбрасываться такими дорогими и дефицитными врачами? Финляндия, да и другие страны, с удовольствием и благодарно примут специалистов. Воистину «правительство живет на другой планете, дорогой».

«Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии»

Врач из Беларуси высмеял слова Лукашенко о медиках-эмигрантах.

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