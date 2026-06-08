Странная манера парковки в Минске взбудоражила соцсеть
- 8.06.2026, 15:51
BMW и сразу два места для инвалидов.
Пользователи Threads продолжают стоять на страже ПДД: вчера минчанка опубликовала фотографию «странной» парковки BMW.
Дело в том, что «баварец» встал поперек сразу двух мест для инвалидов. Соответствующего опознавательного знака на машине при этом на снимках не видно.
«Если увидите водителя этого куска железа, то передайте ему, что у нас в Минске на ул. Брыля в воскресенье стоянка пустая!» — подписала пользовательница свой пост.