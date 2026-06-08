«Если имеешь востребованную специализацию, то будешь купаться в деньгах» 1 8.06.2026, 15:40

Почему белорусы уезжают из родной страны?

Пользователь Threads спросил у своих подписчиков, стоит ли уезжать из Беларуси в ЕС. Он попросил высказаться и сторонников переезда, и тех, кто считает, что жить в Беларуси хорошо. Первых оказалось в несколько раз больше.

«Меня пытаются убедить, что надо уезжать в Польшу, потому что «в Беларуси нет будущего». Какие аргументы у вас? Интересно послушать три стороны: кто уехал и не пожалел, кто уехал и вернулся, кто не уезжал», — написал он.

Сайт Charter97.org приводит наиболее популярные ответы подписчиков:

— Мой покойный дед рассказывал, что его родители до конца жизни жалели, что не эмигрировали после революции вслед за родителями и братьями с сестрой. Мы пять лет в Польше, и мои дети задают вопрос: почему мы не уехали раньше? Здесь больше возможностей и для жизни, и для путешествий. А в нынешней Беларуси их ждало бы только обслуживание власти и их псов.

— В сентябре будет пять лет как мы тут. Честно? Жалею, очень жалею. Что не уехали раньше. Что мой старший сын ходил немного в школу в этой системе.

— Есть в Беларуси отличные мотиваторы к переезду — губопик и КГБ.

— Если ты врач, инженер или имеешь востребованную в Польше специализацию, то будешь купаться в деньгах и, поверь, заработок не сравниться с белорусским. Если нет и ты в Минске имеешь хорошую зарплату 1—2 тысячи долларов, машину, квартиру то, может, оно и не надо.

— А какое будущее у белорусов в Беларуси при Лукашенко? Клепать болванки для российских снарядов?

— Реально хотите узнать? Берем врача: в Польше после подтверждения диплома зарплата от 2500 евро, у нас 1000 евро уже неплохо , дети спокойно получают европейское образование, купить машину любую без всяких «утилов» и растаможек, внутреннее спокойствие, что не там вдруг поставил лайк, возможность путешествовать без идиотских виз, дешевые проценты по кредитам на жилье, выше уровень жизни.

— Я убеждать никого не планирую, но вот одно небольшое сравнение, я четыре года назад купил автомобиль в Польше за $1200, на тот момент это две минимальные зарплаты в Польше, в Беларуси же такой автомобиль стоит $4.5—5тысячи, а минимальная зарплата в Беларуси тогда примерно 180$, то есть для покупки такого авто на родине потребуется более 25 минимальных зарплат.

Ну и самое приятное, что мне не нужна виза для поездок по ЕС, я могу спокойно путешествовать, без границ и паспортов.

— Уехал в Польшу в 2021 году и ни о чем не жалею. На руках было только $300, рюкзак и сумка. Когда уехал, было 21. Жизнь в Европе дает гораздо больше возможностей, чем в РБ. Планирую переехать в солнечную Испанию.

— Низкие зарплаты. Невозможно сохранить деньги и, тем более, инвестировать. Ограничения по перемещению по миру, визы, ВПН, перемещение денег. Медицина в РБ стала платной, узких специалистов—медиков почти не осталось. Цены на товары и услуги на уровне мировых или выше. Выбор товаров сильно ограничен. Риски войны. Отсюда вывод — если есть заработанные деньги или специальность — надо валить.

— Смотрите, с 1994 года, когда мы были в одинаковом положении, Польша смогла сделать ВВП около 1 трлн. долларов, а Беларусь — около 100 млрд. Как вы думаете, в какой стране больше перспектив и выше уровень жизни. К тому же, это показатель развития, сколько нужно лет нашей стране, чтобы при теперешней власти, достигнуть таких результатов? К тому же быть соагрессором в позорной войне – это точно не дает шансов на быстрое развитие.

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