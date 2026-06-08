НАСА выбрала электрические луноходы для новой миссии
- 8.06.2026, 15:44
США готовятся к новой эре лунных экспедиций с роботизированным транспортом.
НАСА утвердила два проекта электрических луноходов в рамках подготовки к возвращению человека на Луну. Общий бюджет каждого контракта составляет около 220 миллионов долларов. Первые испытания и использование техники запланированы на 2028 год в рамках программы «Артемида», пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Как отмечают в агентстве, ключевая задача миссии — не только высадка астронавтов, но и создание постоянной инфраструктуры на Луне. Роверы станут важной частью будущей лунной базы, которую в НАСА называют первым внеземным форпостом человечества.
Контракты получили компании Astrolab и Lunar Outpost. Их разработки — CLV-1 и Pegasus — представляют собой электрические транспортные платформы, рассчитанные на двух астронавтов и перевозку грузов. Масса каждого аппарата около одной тонны, однако на Луне из-за низкой гравитации они эквивалентны примерно 333 фунтам веса.
Максимальная скорость роверов составляет 10–14 км/ч, при этом они способны преодолевать уклоны до 20 градусов. Управление предусмотрено как из кабины, так и дистанционно с Земли, включая автономные режимы движения.
Обе модели используют полностью электрическую силовую установку. Astrolab делает ставку на модульную архитектуру, позволяющую перевозить грузы и экипаж, а также компактно размещать систему при запуске.
По оценке НАСА, каждая новая миссия станет этапом накопления опыта для строительства постоянной базы на Луне и освоения работы в экстремальных условиях внеземной среды.