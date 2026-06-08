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БРСМ довел до банкротства старейшую турфирму Беларуси

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  • 8.06.2026, 15:30
  • 1,076
БРСМ довел до банкротства старейшую турфирму Беларуси

«Белорусский спутник» будет ликвидирован по решению суда.

Экономический суд Минска признал «Белорусский спутник» банкротом, поставив ему «смертельный диагноз» - «ликвидировать», пишет «Белорусы и рынок».

План ликвидации актива, за который в начале 1990-х гремели серьезные войны между Минском и Москвой, кредиторы должны согласовать к февралю 2027 года.

Заявление в суд на общество, которое принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи, подала в феврале 2026 года налоговая. Согласно судебным документам, при долге перед бюджетом в 8,1 тыс. рублей, активов у «Белорусского спутника» нет, деятельность компания не осуществляет и с лета 2023 года у нее вообще нет руководителя.

В дальнейшем назначенный судом антикризисный управляющий выяснил, что задолженность перед всеми кредиторами «Белорусского спутника» на самом деле около 75 тыс. рублей. А также, что у него есть актив. Это, правда, доля в компании «Бюро», оцениваемая всего в 72 рубля.

«Белорусский спутник» - это преемник Бюро международного молодежного туризма «Спутник», которое было создано в 1958 году. В СССР оно было монополистом по организации молодежного туризма внутри страны и за границей.

После развала Советского Союза Минску удалось отстоять республиканское подразделение перед притязаниями Москвы. Пришедший к власти диктатор Лукашенко передал старейшее туристическое предприятие Беларуси под управление БРСМ. При нем «Белорусский спутник» и завершает свою историю.

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