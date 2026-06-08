Как Украине удалось переломить ход войны 8.06.2026, 15:39

Одним из ключевых фактором стали инновационные технологии.

Украина демонстрирует заметный сдвиг в ходе войны с Россией благодаря сочетанию устойчивости общества, технологических инноваций и расширяющейся поддержки со стороны Европы, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Даже в прифронтовых городах, таких как Харьков и Киев, жизнь не прекращается: работают школы, кафе и транспорт, несмотря на регулярные обстрелы и угрозу воздушных атак. Местные жители, пережившие первые месяцы вторжения, воспринимают повседневную активность как форму сопротивления.

Военный баланс также постепенно меняется. Украинские силы заявляют о перехвате до 80–90% российских ракет и дронов, что существенно снижает эффективность ударов по инфраструктуре. Хотя жертвы среди гражданского населения по-прежнему высоки, масштаб разрушений мог бы быть значительно больше.

На фронте российская армия несет значительные потери при ограниченных территориальных успехах. По оценкам украинской стороны, потери РФ исчисляются сотнями тысяч человек с начала конфликта, а наступательные операции часто захлебываются из-за укрепленной украинской обороны.

Ключевым фактором становится широкое применение беспилотников. Дроны малого радиуса действия и ударные FPV-системы фактически изменили характер боевых действий, превратив фронт в глубоко эшелонированную зону поражения. В результате бронетехника и пехота оказываются уязвимыми на больших расстояниях.

Параллельно Украина быстро наращивает собственное производство беспилотников — с тысяч до миллионов единиц в год. Это позволяет компенсировать численное превосходство России и формировать новые тактические подходы, включая автономные системы и элементы искусственного интеллекта.

Европейские страны усиливают военную и финансовую поддержку Киева, а также развивают совместные оборонные проекты. США при этом играют менее активную роль, что усиливает нагрузку на европейских союзников Украины.

Несмотря на разрушения и потери, украинское общество демонстрирует высокий уровень мобилизации. Эксперты отмечают, что мотивация защищать страну, поддержка международных партнеров и технологическая адаптация становятся ключевыми факторами, которые постепенно меняют динамику войны.

Аналитики сходятся во мнении, что Украина не только удерживает позиции, но и формирует новые подходы к ведению современной войны, где решающую роль все чаще играют технологии, а не численное превосходство.

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