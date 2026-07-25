WSJ: Бахрейн и Кувейт тайно нанесли удары по Ирану в июле 25.07.2026, 2:09

фото: wsj.com

Били по иранским складам БПЛА и ракет.

Бахрейн и Кувейт в начале июля тайно нанесли авиаудары по объектам в Иране, написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как отмечает газета, это первый удар этих стран по Ирану. Источники сообщают, что ВВС Бахрейна и Кувейта били, в частности, по иранским складам БПЛА и ракет. По данным источников, разведданные для этого предоставили Объединенные Арабские Эмираты.

WSJ пишет, что решение нанести удары со стороны Бахрейна и Кувейта «отражают сложное положение арабских стран в условиях затянувшейся войны». Иран с начала войны неоднократно наносил удары по объектам в Кувейте и Бахрейне, на территории которых размещены американские военные базы. Как отмечает газета, тот факт, что в рамках этой операции сотрудничали Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, свидетельствует о зарождающейся кооперации арабских стран в противодействии Ирану. Сами ОАЭ ранее уже наносили удары по Ирану.

«Думаю, страны Персидского залива начинают понимать, что эта война будет продолжаться еще некоторое время. Это в конечном итоге означает, что им придется открыто противостоять Ирану»,— считает политолог из Бирмингемского университета Умер Карим.

В правительствах Бахрейна и Кувейта не ответили на запросы WSJ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com