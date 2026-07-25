закрыть
25 июля 2026, суббота, 3:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NYT: Трамп обсудил с советниками усиление ударов по Ирану

  • 25.07.2026, 4:57
NYT: Трамп обсудил с советниками усиление ударов по Ирану
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Встреча прошла в момент потенциального перелома в подходе президента США к конфликту.

Президент США Дональд Трамп провел с главными советниками и членами администрации совещание на тему возможного усиления ударов по Ирану. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает NYT, встреча прошла в момент потенциального перелома в подходе Дональда Трампа к конфликту с Ираном. Подробности обсуждений не раскрываются.

23 июля Дональд Трамп заявил, что рассматривает нанесение массированного удара по иранской территории. Он допустил участие Израиля в возможной операции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш