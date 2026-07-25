NYT: Трамп обсудил с советниками усиление ударов по Ирану
- 25.07.2026, 4:57
Встреча прошла в момент потенциального перелома в подходе президента США к конфликту.
Президент США Дональд Трамп провел с главными советниками и членами администрации совещание на тему возможного усиления ударов по Ирану. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.
Как отмечает NYT, встреча прошла в момент потенциального перелома в подходе Дональда Трампа к конфликту с Ираном. Подробности обсуждений не раскрываются.
23 июля Дональд Трамп заявил, что рассматривает нанесение массированного удара по иранской территории. Он допустил участие Израиля в возможной операции.