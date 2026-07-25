СМИ: Перед пожаром на заводе «Интеграл» в Минске слышали взрыв

СМИ: Перед пожаром на заводе «Интеграл» в Минске слышали взрыв2
- 25.07.2026, 8:40
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На заводе производятся детали для российских ракет.
В Минске, столице Беларуси, в пятницу, 24 июля, жители услышали взрыв. После чего на заводе «Интеграл», поставляющем компоненты для российских крылатых и баллистических ракет, произошел пожар, сообщает УНИАН со ссылкой на публикации в СМИ.
По свидетельствам местных жителей, после взрыва и пожара к предприятию направлялись десятки машин скорой помощи и пожарных машин.
Официально Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси заявило, что произошло возгорание в «чердачном помещении одноэтажного здания». Предварительно, пострадавших нет. На месте происшествия работают 16 единиц техники спасательного ведомства.
«Милитарный» сообщил, что завод специализируется на производстве электронных компонентов, охватывая полный цикл – от разработки до производства.
Вместе с дочерним предприятием «Транзистор», «Интеграл» выпускает микропроцессоры, микроконтроллеры, интегральные схемы, транзисторы, диоды, радиационно-стойкие компоненты и другую электронику, которая используется в военной и космической технике.
Издание добавило, что оба предприятия находятся в ведении Министерства промышленности Беларуси и входят в число крупнейших производителей микроэлектроники в стране.
Как сообщал Charter97.org, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявлял, что на заводе «Интеграл» производятся детали для российских ракет, а сам он работает на оборонную промышленность РФ.