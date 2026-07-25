SpaceX успешно запустила самую большую ракету в мире с космодрома в штате Техас 4 25.07.2026, 8:22

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Новый полет должен приблизить Starship к миссии NASA на Луну.

Компания SpaceX успешно запустила мегаракету Starship с космодрома Starbase в штате Техас. Старт состоялся после неудачной попытки на прошлой неделе, когда запуск пришлось отменить из-за проблем с несколькими двигателями.

Об этом сообщает CNN.

13-й испытательный полет

Этот полет рассчитан примерно на час. По плану миссии верхняя степень Starship должна осуществить контролируемое приводнение в Индийском океане.

Тем временем сверхтяжелый ускоритель Super Heavy, отделившийся от корабля примерно через две минуты после старта, выполнил контролируемое приводнение в Мексиканском заливе.

Flight 13 стал вторым испытанием версии Starship V3. Во время первого полета этой модификации в мае ракета столкнулась с рядом отказов двигателей, что отрицательно сказалось на ее характеристиках.

Для SpaceX этот запуск имеет особое значение, ведь компания находится под значительным давлением из-за необходимости подготовить Starship к ключевому испытательному полету NASA, запланированному на следующий год. Именно он должен стать одним из решающих этапов на пути к следующей высадке людей на Луну.

Кроме того, это первый полет Starship после выхода SpaceX на биржу.

Неудачная попытка запуска на прошлой неделе спровоцировала распродажу акций компании, до сих пор торгующихся ниже цены первоначального публичного размещения (IPO).

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