Зеленский: РФ готовит новую волну мобилизации осенью 25.07.2026, 3:51

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Путин хочет расширить войну.

Украинская разведка располагает информацией о том, что Россия готовит довольно масштабную новую волну мобилизации осенью.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«У нас есть четкая информация от разведки, что в России готовят на осень новую волну мобилизации, довольно значительную. В настоящее время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а Путин еще собирается усиливать атаки и расширять эту войну. Ему нужны еще россияне для участия в штурмах», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина должна «превентивно защищаться от этого — на всех уровнях».

«Мы должны превентивно защищаться от этого — на всех уровнях: на фронте, в наших санкциях дальнего действия, а также в ударах средней дальности, в нашей дипломатии и, конечно, в общении со всеми, кто способен поддержать жизнь, кто способен приблизить мир», — сказал Зеленский.

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