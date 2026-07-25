Зеленский: РФ готовит новую волну мобилизации осенью
- 25.07.2026, 3:51
Путин хочет расширить войну.
Украинская разведка располагает информацией о том, что Россия готовит довольно масштабную новую волну мобилизации осенью.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
«У нас есть четкая информация от разведки, что в России готовят на осень новую волну мобилизации, довольно значительную. В настоящее время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а Путин еще собирается усиливать атаки и расширять эту войну. Ему нужны еще россияне для участия в штурмах», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Украина должна «превентивно защищаться от этого — на всех уровнях».
«Мы должны превентивно защищаться от этого — на всех уровнях: на фронте, в наших санкциях дальнего действия, а также в ударах средней дальности, в нашей дипломатии и, конечно, в общении со всеми, кто способен поддержать жизнь, кто способен приблизить мир», — сказал Зеленский.