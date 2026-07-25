закрыть
25 июля 2026, суббота, 3:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: РФ готовит новую волну мобилизации осенью

  • 25.07.2026, 3:51
Зеленский: РФ готовит новую волну мобилизации осенью
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Путин хочет расширить войну.

Украинская разведка располагает информацией о том, что Россия готовит довольно масштабную новую волну мобилизации осенью.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«У нас есть четкая информация от разведки, что в России готовят на осень новую волну мобилизации, довольно значительную. В настоящее время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а Путин еще собирается усиливать атаки и расширять эту войну. Ему нужны еще россияне для участия в штурмах», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина должна «превентивно защищаться от этого — на всех уровнях».

«Мы должны превентивно защищаться от этого — на всех уровнях: на фронте, в наших санкциях дальнего действия, а также в ударах средней дальности, в нашей дипломатии и, конечно, в общении со всеми, кто способен поддержать жизнь, кто способен приблизить мир», — сказал Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш