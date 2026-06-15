Водителям маршруток следует быть начеку 15.06.2026, 11:23

1,182

Пассажиров это тоже касается.

Госавтоинспекция Минской области с 15 июня организовала профилактические рейды для предупреждения нарушений со стороны водителей маршруток.

Профилактическое мероприятие будет проводиться четыре дня – до 18-го числа.

В зоне особого внимания инспекторов – выявление неисправных микроавтобусов на маршрутах, нарушений правил маневрирования и обгона, случаев выезда на красный свет.

Кроме того, во время рейдов проверят, не превышают ли водители допустимую скорость.

Также инспекторы будут следить за тем, чтобы все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а салон не был переполнен сверх посадочных мест.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com