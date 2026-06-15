Водителям маршруток следует быть начеку
- 15.06.2026, 11:23
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Пассажиров это тоже касается.
Госавтоинспекция Минской области с 15 июня организовала профилактические рейды для предупреждения нарушений со стороны водителей маршруток.
Профилактическое мероприятие будет проводиться четыре дня – до 18-го числа.
В зоне особого внимания инспекторов – выявление неисправных микроавтобусов на маршрутах, нарушений правил маневрирования и обгона, случаев выезда на красный свет.
Кроме того, во время рейдов проверят, не превышают ли водители допустимую скорость.
Также инспекторы будут следить за тем, чтобы все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а салон не был переполнен сверх посадочных мест.