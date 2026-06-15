Ученые: WiFi может следить за вами сквозь стены с точностью до 100% 15.06.2026, 11:34

Это происходит даже если у вас нет при себе телефона.

Исследователи из Германии предупреждают: обычные сети WiFi могут превратиться в новую мощную форму невидимой слежки. Используя стандартные беспроводные сигналы и искусственный интеллект, они продемонстрировали систему, способную идентифицировать людей с поразительной точностью – даже если при них нет активного устройства.

«Наблюдая за распространением радиоволн, мы можем создать изображение окружающего пространства и находящихся в нём людей», – заявил профессор Торстен Штруфе из KASTEL – Института информационной безопасности и надёжности KIT. Это работает примерно как обычная камера, с той разницей, что в нашем случае для распознавания используются радиоволны вместо световых, пишет Stiripesurse.

- Таким образом, не важно, есть ли при вас устройство WiFi или нет, – объясняет эксперт по кибербезопасности.

Выключить смартфон – недостаточно, чтобы избежать обнаружения. По словам исследователей, находящиеся поблизости беспроводные устройства, подключённые к сети, по-прежнему генерируют достаточно сигнальной активности для работы системы.

WiFi-роутеры могут стать скрытыми инструментами слежки

Исследовательская группа утверждает, что технология способна превратить обычные роутеры в бесшумные системы наблюдения, работающие незаметно.

- Эта технология превращает каждый роутер в потенциальный инструмент слежки, – предупреждает Юлиан Тодт из KASTEL. – Если вы регулярно проходите мимо кафе с WiFi-сетью, вас могут идентифицировать там незаметно для вас – и впоследствии узнать, например, государственные органы или компании.

Исследователь Феликс Морсбах отмечает, что у спецслужб и киберпреступников сейчас есть более простые способы слежки за людьми – в том числе взломанные камеры безопасности или подключённые к интернету дверные звонки. Тем не менее он считает, что WiFi-сети представляют особую угрозу, поскольку они есть практически везде и в основном невидимы.

- Тем не менее повсеместные беспроводные сети могут превратиться в почти всеобъемлющую инфраструктуру слежки с одной тревожной особенностью: они невидимы и не вызывают подозрений, - подчеркивает он.

Беспроводные сети сегодня привычны в домах, офисах, ресторанах, аэропортах и общественных пространствах по всему миру – это даёт данной технологии потенциально огромный охват.

Специальное оборудование не нужно

В отличие от более ранних экспериментальных систем, опиравшихся на дорогостоящие датчики или специализированное оборудование, новый метод работает на обычном WiFi-оборудовании, которое уже есть в большинстве домов и компаний.

Предыдущие подходы нередко опирались на информацию о состоянии канала (CSI), которая измеряет изменения радиосигналов после их отражения от стен, мебели и людей. Новая техника использует вместо этого обычную связь между WiFi-роутерами и подключёнными устройствами.

Роль незашифрованных сигналов BFI в распознавании с помощью ИИ

Устройства в беспроводной сети периодически отправляют на роутер данные обратной связи, известные как информация обратной связи по формированию луча (BFI).

Поскольку эти данные передаются без шифрования, их может читать любой, кто находится в зоне действия сети. Исследователи утверждают, что отражения сигнала фактически создают несколько ракурсов человека, позволяя системам ИИ обучаться и распознавать личности.

После обучения модели машинного обучения идентификация человека займёт лишь несколько секунд.

В ходе тестов с участием 197 человек исследователи заявили, что система идентифицировала людей с точностью почти 100%. Распознавание оставалось эффективным вне зависимости от угла обзора и походки участников.

- Технология мощная, но в то же время несёт риски для наших фундаментальных прав – прежде всего права на неприкосновенность частной жизни, – подчёркивает Штруфе.

Исследователей особенно беспокоит то, как эта технология может использоваться в авторитарных странах для слежки за протестующими или отслеживания граждан без их ведома. Они призывают включить более строгие средства защиты конфиденциальности в будущий стандарт WiFi IEEE 802.11bf.

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