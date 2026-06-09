«Кринж полный»: белорусы отреагировали на новшества по дачам 9.06.2026, 13:14

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иллюстративное фото

«Инициатива» властей вызвала бурю эмоций.

Минэкономики предложило запретить сдавать домики в садовых товариществах для организации отдыха, праздников, свадеб на территории садоводческих товариществ. Мнения людей по этому поводу расходятся — одни поддерживают введение таких новшеств, другие же недовольны.

По инициативе Минэкономики подготовили законопроект, которым могут ввести ряд запретов по землям, предназначенным для коллективного садоводства и дачного строительства. В частности, предлагается исключить возможность предоставлять там услуги по организации отдыха, свадеб и других массовых мероприятий, а также оказывать услуги бань и саун. Проект документа вынесли на общественное обсуждение.

Инициативу уже обсуждают в соцсетях. При этом некоторые пользователи Threads высказывают недовольство предложением, а другие были бы рады таким ограничениям, пишет «Зеркало».

Вот такие комментарии оставили под одним из постов:

«У нас в СТ арендный домик создает намного меньше проблем, чем некоторые собственники. Но, как всегда, будут щемить деятельность, а не нерях и алкашей».

«Кринж полный. Вечно щемят малый бизнес».

«Интересно, под это подходят просто соседи, слушающие на репите в течение дня одну песню раз 50 на всю громкость? Или эти же соседи, бухающие каждые выходные с ором до 3−5 утра?»

«Большинство членов товариществ не соблюдают правила самих товариществ. И тут совершенно ни при чем члены товариществ, которые сдают в аренду свои дома. Больше мешают те, кто арендует квартиры, например, в Минске. Так, может, надо запретить аренду квартир или вообще всей недвижимости РБ?»

«Держим крестики за этот проект!»

«Пенсионеры лоббируют свои интересы. Им, кроме огорода, в этой жизни ничего не надо… Огород, палить траву с мусором и делать мозг молодым соседям, живущим «не по уставу».

«В нашем СТ сами собственники ведут себя ужасно. В миллион раз хуже моих арендаторов. Запускать салюты? Бухать и орать? Какие там огороды, это бухачечная! Не считаются вообще ни с кем, творят что хотят! У меня самый благоустроенный участок в СТ. Поведение моих гостей регламентировано правилами и договорами, остальным же закон не писан вообще. Вперед! Сделаем всем еще хуже! В верном направлении движемся, товарищи».

Под другим постом с этой же новостью также собралось достаточно мнений:

«Вот бы еще в СТ запретили шуметь по выходным и палить всякую отраву (пластик, тряпки, резину) бесконтрольно».

«Садовые товарищества как территория исключительно для садоводства давно изжили себя, пора это признать… А при нынешних законах трансформироваться в деревню нереально, так как нужно согласие 100% членов товарищества».

«Как раньше жили люди. Бани, музыка — все жили нормально».

«Вот бы в деревнях такого вида агроусадьбы запретили».

«А в Беларуси не хотят запретить запреты?»

«Предлагают запретить платные услуги, а не вообще бани и пикники в СТ».

«Каким образом Министерство экономики относится к массовым мероприятиям? Дни рождения и другие праздники, из логики Министерства экономики, отмечать на дачах будет нельзя? Что сделало Министерство экономики для своих граждан, кроме запретов и новых налогов?»

«Господи, когда это уже произойдет! Мы купили дом, чтобы спокойно наслаждаться природой, а не тыц-тыц! Когда уже люди осознают, что нервная система восстанавливается только в тишине и в контакте с природой! Если бы люди познали бы эту великую силу — не знали бы, что такое антидепрессант».

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