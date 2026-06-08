Лукашисты придумали очередное «нововведение» для населения 8.06.2026, 18:18

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Теперь взялись за дачи.

В Беларуси хотят запретить оказывать услуги по организации отдыха, проведению праздников, свадеб и других мероприятий массового характера на территории садоводческих товариществ. Это предусмотрено законопроектом, который на общественное обсуждение вынесло Минэкономики.

В обосновании к законопроекту Минэкономики уточняет, что сейчас предусмотрена возможность сдавать дачи в аренду, в том числе в краткосрочную. Но некоторых граждан такое положение дел не устраивает — они пишут жалобы в госорганы, добавляют в ведомстве.

«Так, при предоставлении в аренду садового домика арендатор одновременно получает возможность использовать не только сам садовый домик, но одновременно и земельный участок, на котором расположен такой домик, а также все имеющиеся на земельном участке хозяйственные постройки и иные сооружения (например, бани, беседки, навесы, летние кухни и т. п.)», — уточнили в Минэкономики.

В ведомстве добавили, что ограничений по количеству людей, которые одновременно могут арендовать садовый домик, сейчас нет. «Такое использование нередко сопровождается предоставлением услуг по организации и проведению праздников, банкетов, юбилеев, иных мероприятий массового характера, что является источником повышенного шума (музыки, громких разговоров, криков и так далее), загрязнения окружающей среды дымом (мангалы, костры, топка бани)», — уточнили в Минэкономики и добавили, что все это «вызывает справедливое недовольство граждан — членов садоводческих товариществ».

В этой ситуации чиновники предлагают ввести запрет на услуги по организации развлечений и отдыха, проведению культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий на территории садоводческих товариществ.

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