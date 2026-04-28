Ветеринар из-под Витебска: У меня психика чуть не слетела за месяц работы 28.04.2026, 16:20

Иллюстративное фото

Выпускника Лужеснянского колледжа отправили на отработку в колхоз, но он сбежал уже через месяц.

Стас Гоголко, ветеринар по образованию, рассказал в TikTok, о том, как столкнулся с жесткой реальностью: нехватка лекарств, ответственность главного ветврача и необходимость самому вывозить павший скот.

«Я белорус, и у меня есть 10 лет, чтобы найти новое гражданство, — говорит он. — Потому что если я вернусь в Беларусь, меня посадят. Я четыре года уже живу за границей, в Грузии.

Как так получилось? Всё благодаря бесплатному образованию в Республике Беларусь. Ну как бесплатному? На самом деле ты после обучения становишься их рабом.

Я закончил Колледж ветеринарной медицины. Последний свой курс я проходил практику в ветеринарных клиниках, был даже ассистентом хирурга. Но в итоге после обучения меня распределяют в колхоз и делают главным ветеринаром. Что на самом деле? Препаратов нет, работников нет, никого нет. Мертвых коров я вывозил на тракторе за город и в яму скидывал. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил.

В итоге я купил билет в Грузию, и все, с этого момента я живу в Грузии.

Недавно я ездил в Беларусь, потому что у меня заканчивался паспорт. При получении паспорта на паспортном столе меня задерживают, «ломают» и везут в отделение. В отделении следователь меня спросил, ты в курсе, что ты должен деньги государству? Я говорю: нет, не в курсе, а сколько я должен, за что? Мне говорят, ты должен восемь тысяч долларов за колледж.

В итоге он меня отпустил, сказал, завтра подойти в 10 утра в следственный комитет, там будут ждать. Что сделал я? Сразу выхожу оттуда, из отделения, спрашиваю чат GPT, что делать. ChatGPT мне сказал: уезжай сейчас. Все, я сразу через Россию уехал в Грузию. Сейчас на меня там уже завели уголовное дело. Я разыскиваемый преступник».

