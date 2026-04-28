В Минске заметили торнадо?1
- 28.04.2026, 15:52
Фотофакт.
В Минске заметили нечто похожее на торнадо.
Фото телеграм-каналу «Минск. Главное!» прислал подписчик.
Отметим, что завтра, 29 апреля, погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной неустойчивой воздушной массе. Ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.
Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный, северный умеренный. Ночью во многих районах заморозки 0..-5°С, максимальная температура воздуха днем +6..+11°С. Атмосферное давление будет расти.