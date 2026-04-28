В Украине предупредили Лукашенко 3 28.04.2026, 13:21

6,354

ВСУ ответят по белорусским предприятиям, находящимся на границе.

Нынешний состав белорусской армии, как и тот комплекс сил и средств российской армии, размещенных в Беларуси, недостаточны для создания хоть какой-либо угрозы тактического уровня для Украины. В то же время у врага есть определенные планы по оказанию влияния на Украину. Об этом в комментарии «Главкому» рассказал военный эксперт и экс-пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

Эксперт выразил сомнение относительно возможности повторного нападения на Украину со стороны Беларуси, поскольку, по его мнению, ответ Сил обороны будет сокрушительным и чрезвычайно болезненным для Минска.

«Учитывая, что у Минска и так масса экономических проблем, ему точно не нужны дополнительные потери, в частности, бюджетных предприятий, расположенных недалеко от границы с Украиной. А мы точно будем по ним бить, чтобы уничтожить наступательный потенциал Беларуси в случае ее агрессии на территории нашей страны», – пояснил Владислав Селезнев.

К тому же эксперт подчеркнул: Лукашенко заявляет, что его страна будет готова воевать со всеми, если на нее нападут. Но ни страны Балтии, ни Украина не собираются этого делать.

По мнению экс-представителя Генштаба, воинственная риторика Лукашенко связана с тем, что российский диктатор Владимир Путин постоянно давит на белорусского союзника в отношении его непосредственного вовлечения в российско-украинское противостояние и открытия «второго фронта».

«Сейчас у российской армии совершенно нереалистичные планы по оккупации Донецкой области, поэтому открытие ещё одного фронта на севере нашей страны, возможно, поможет россиянам достичь этой цели. Но согласится ли Лукашенко на требования Кремля? Он де-факто является чемпионом среди лидеров стран бывшего СНГ по маневрированию и будет рассказывать все что угодно, но мы понимаем: обещать – не значит жениться. Думаю, и на этот раз мы увидим лишь тревожные заявления Лукашенко, которые должны были бы порадовать Путина, но вряд ли станут реальностью», – успокоил эксперт.

К тому же он напомнил, что после 2022 года территории Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей были укреплены фортификациями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com