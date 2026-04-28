В Беларуси лишили лицензии крупную страховую компанию
- 28.04.2026, 14:45
Что делать клиентам?
Белорусская страховая компания СООО «Асоба» лишена лицензии, сообщает Минфин. Это случилось еще 24 апреля, уточняет ведомство. Причина − неисполнение компанией в установленный срок требования по обеспечению соблюдения установленного порядка осуществления инвестиций посредством вложения средств страховых резервов и их размещения.
Как отмечает Министерство финансов, в целях защиты интересов страхователей обязательства, принятые СООО «Асоба» по договорам страхования, будут переданы Белгосстраху. При этом до передачи обязательства Белгосстраху «Асоба» обязано осуществлять все действия, связанные с урегулированием страховых случаев, в том числе принимать заявления о страховых случаях, определять размер причиненного вреда, осуществлять страховые выплаты.