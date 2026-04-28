закрыть
28 апреля 2026, вторник, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почти 70% жителей стран Евросоюза считают себя здоровыми

1
  28.04.2026, 15:38
Об этом свидетельствуют последние данные Евростата.

Подавляющее большинство жителей стран ЕС считают себя здоровыми — почти 70% из них называют свое самочувствие хорошим или очень хорошим.

По последним данным Евростата, лидером стала Ирландия с результатом почти 80%. За ней следуют Мальта с 79%, Греция с 78%, Италия и Румыния — по 76%, а также Кипр с 75%. Самые низкие показатели оказались в Литве и Латвии (по 49%).

40% людей в возрасте от 65 лет и старше оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее. Для поколения, которое уже вышло на пенсию или близко к ней, это высокий показатель, отмечает Евростат. Лучше всего в этой категории снова чувствуют себя ирландцы — здоровыми считают себя больше 60% жителей страны, которым уже исполнилось 65 лет. За Ирландией идут Бельгия и Люксембург (57% в каждой стране).

Помимо возраста, на самочувствие влияют социальные факторы. Обладатели высшего образования чаще считают себя здоровыми — таких почти 80%, а среди европейцев, которые получили только среднее образование, таких 57%. Похожая разница заметна и по доходам. Среди 20% жителей с самыми низкими доходами положительно оценивают здоровье 58%, среди 20% самых обеспеченных — 80%.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

