Почти 70% жителей стран Евросоюза считают себя здоровыми

Почти 70% жителей стран Евросоюза считают себя здоровыми1
- 28.04.2026, 15:38
Об этом свидетельствуют последние данные Евростата.
Подавляющее большинство жителей стран ЕС считают себя здоровыми — почти 70% из них называют свое самочувствие хорошим или очень хорошим.
По последним данным Евростата, лидером стала Ирландия с результатом почти 80%. За ней следуют Мальта с 79%, Греция с 78%, Италия и Румыния — по 76%, а также Кипр с 75%. Самые низкие показатели оказались в Литве и Латвии (по 49%).
40% людей в возрасте от 65 лет и старше оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее. Для поколения, которое уже вышло на пенсию или близко к ней, это высокий показатель, отмечает Евростат. Лучше всего в этой категории снова чувствуют себя ирландцы — здоровыми считают себя больше 60% жителей страны, которым уже исполнилось 65 лет. За Ирландией идут Бельгия и Люксембург (57% в каждой стране).
Помимо возраста, на самочувствие влияют социальные факторы. Обладатели высшего образования чаще считают себя здоровыми — таких почти 80%, а среди европейцев, которые получили только среднее образование, таких 57%. Похожая разница заметна и по доходам. Среди 20% жителей с самыми низкими доходами положительно оценивают здоровье 58%, среди 20% самых обеспеченных — 80%.