закрыть
28 апреля 2026, вторник, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Освобожден польский монах Гжегож Гавел

2
  • 28.04.2026, 16:47
  • 1,300
Гжегож Гавел

Его задержали в Лепеле в прошлом году.

Среди тех, кто был освобожден 28 апреля из белорусской тюрьмы в рамках обмена «пять на пять» – монах-кармелит Гжегож Гавел.

Гжегож Гавел – гражданин Польши, уроженец Кракова, монах ордена кармелитов. В июле 2025 года защитил магистерскую диссертацию. Гавела задержали в Лепеле 4 сентября 2025 года. В тот же день об этом сообщили беларусские пропагандистские СМИ. При задержании при нем нашли четки и открытки-иконки.

Гавела обвинили в «шпионаже» – якобы он получил секретные планы белорусско-российских учений «Запад-2025».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
