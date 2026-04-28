Освобожден польский монах Гжегож Гавел

Освобожден польский монах Гжегож Гавел2
- 28.04.2026, 16:47
- 1,300
Его задержали в Лепеле в прошлом году.
Среди тех, кто был освобожден 28 апреля из белорусской тюрьмы в рамках обмена «пять на пять» – монах-кармелит Гжегож Гавел.
Гжегож Гавел – гражданин Польши, уроженец Кракова, монах ордена кармелитов. В июле 2025 года защитил магистерскую диссертацию. Гавела задержали в Лепеле 4 сентября 2025 года. В тот же день об этом сообщили беларусские пропагандистские СМИ. При задержании при нем нашли четки и открытки-иконки.
Гавела обвинили в «шпионаже» – якобы он получил секретные планы белорусско-российских учений «Запад-2025».